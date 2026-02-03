В Крыму из-за потепления климата появляются новые животные

Климат Крыма меняется — на полуострове теплеет. Об этом в эфире «Крым 24» заявил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов.
Главный признак — появление животных из южных широт. Эксперт отметил, что повышение температуры всего на 2−3 градуса человек почти не замечает, но для природы это серьезные перемены.
Яркий пример — пауки-каракурты, которые раньше в Крыму почти не встречались. Теперь они здесь не редкость. Также на полуострове появились новые виды птиц: черногрудый воробей и сирийский дятел. Они активно осваивают территорию, где климат для них стал комфортным.
Ранее «АиФ-Крым» рассказывал: повсюду говорят о глобальном потеплении, а синоптики прогнозируют суровую зиму. О том, почему так происходит, ответил кандидат географических наук, доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.