В Крыму из-за потепления климата появляются новые животные

На полуострове наблюдаются признаки потепления климата.

Источник: Аргументы и факты

Климат Крыма меняется — на полуострове теплеет. Об этом в эфире «Крым 24» заявил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов.

Главный признак — появление животных из южных широт. Эксперт отметил, что повышение температуры всего на 2−3 градуса человек почти не замечает, но для природы это серьезные перемены.

Яркий пример — пауки-каракурты, которые раньше в Крыму почти не встречались. Теперь они здесь не редкость. Также на полуострове появились новые виды птиц: черногрудый воробей и сирийский дятел. Они активно осваивают территорию, где климат для них стал комфортным.

Ранее «АиФ-Крым» рассказывал: повсюду говорят о глобальном потеплении, а синоптики прогнозируют суровую зиму. О том, почему так происходит, ответил кандидат географических наук, доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.