Трассу М-5 в Челябинской области закроют для автобусов и грузовиков из-за снегопада

С 22 часов вторника, 3 февраля, в Челябинской области закроют трассу М-5 от поворота на Чебаркуль до границы с Башкирией для автобусов, маршруток и фур. Такое решение приняли из-за надвигающегося снегопада. Об этом предупредили в управлении федеральных автодорог «Южный Урал».