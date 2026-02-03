Ричмонд
Трассу М-5 в Челябинской области закроют для автобусов и грузовиков из-за снегопада

С 22 часов вторника, 3 февраля, в Челябинской области закроют трассу М-5 от поворота на Чебаркуль до границы с Башкирией для автобусов, маршруток и фур. Такое решение приняли из-за надвигающегося снегопада. Об этом предупредили в управлении федеральных автодорог «Южный Урал».

Источник: Pchela.News

— В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, и грузовых транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, — сообщили в управлении.

Ориентировочно ограничения будут действовать до 10 часов 4 февраля. Если непогода не отступит, их продлят.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по круглосуточным телефонам дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351)263−52−56 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).

По данным синоптиков, в ночь на 4 февраля в Челябинской области ожидаются −10…-15 градусов и умеренный снег.