Трассу М-5 в Челябинской области закроют для автобусов и грузовиков из-за снегопада

— В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, в целях обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, и грузовых транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, — сообщили в управлении.
Ориентировочно ограничения будут действовать до 10 часов 4 февраля. Если непогода не отступит, их продлят.
Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по круглосуточным телефонам дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351)263−52−56 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).
По данным синоптиков, в ночь на 4 февраля в Челябинской области ожидаются −10…-15 градусов и умеренный снег.