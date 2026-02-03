Экзотический гость попался в фотоловушку воронежского Ломовского парка

Фотоловушка Ломовского природного ландшафтного парка в Воробьёвском районе Воронежской области поймала нового жителя — шакала. Кадрами поделились в социальных сетях учреждения во вторник, 3 февраля.
Ранее на территории парка уже находили следы пребывания этого животного — отпечатки лап и остатки его трапезы. Также сотрудники природного комплекса слышали характерный для шакала вой. Однако на камеру он ранее не попадал.
По словам замдиректора по научно-просветительской работе Воронежского зоопарка Александра Масалыкина, в Ломовском парке для шакалов подходящие условия обитания. Там пролегает большая байрачно-балочная дубрава, по которой протекает ручей. Кроме того, есть поля, где живут зайцы и куропатки, благодаря чему шакалы могут найти себе еду и нормально себя чувствовать.
Для человека эти животные не представляют опасности. В то же время они могут охотиться на домашнюю птицу, а группой нападать на ягнят и козлят. Однако, по словам Александра Масалыкина, шакалы вряд ли пойдут в населённые пункты. Они пугливые животные и очень боятся собак.