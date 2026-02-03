Ричмонд
Главные новости к вечеру 3 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 3 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Кремле увидели «более опасный» мир из-за непродления ДСНВ

Источник: Reuters

Москва так и не получила ответ от Вашингтона на инициативу о продлении действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Срок его действия истекает 5 февраля 2026 года.

Рютте сказал, когда на Украину прибудут иностранные войска

Источник: Reuters

Генсек НАТО, выступая в Верховной раде, заявил, что иностранные войска появятся на Украине как только будет заключено мирное соглашение. Он уточнил, что речь идет о вооруженных силах «тех в НАТО, кто согласился».

В Ленобласти нашли тело пропавшего в Петербурге мальчика

Источник: РИА "Новости"

СК подтвердил гибель пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика, его тело обнаружили в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Подозреваемого в совершении преступления задержали в Псковской области.

Макрон заявил о подготовке возможных контактов с Путиным

Источник: Reuters

Президент Франции сообщил о подготовке к его контактам с российским лидером. По его словам, ведутся обсуждения на техническом уровне — они идут прозрачно и в консультации с главой Украины и европейскими партнерами.

В Уфе девятиклассник открыл стрельбу в школе

Источник: РИА "Новости"

После нападения ученика на уфимскую гимназию № 16 возбудили уголовные дела. По данным властей Республики Башкортостан, в результате происшествия никто не пострадал.

