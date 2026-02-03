Хоббиты и вымершие «свиньи». Попытки перевернуть представление об эволюции человека

Пилтдаунская мистификация.
Один из главных скандалов в этой области произошел в начале XX веке. В 1912 году археолог-любитель Чарльз Доусон объявил, что обнаружил в гравийном карьере в английском Пилтдауне идеального представителя «недостающего звена» между обезьяной и человеком. Произошедшее стало настоящей сенсацией. Во время презентации Доусон рассказал историю открытия. В частности, о том, что сам череп нашли рабочие гравийного карьера, разбили его и разбросали обломки на участке. Большинство фрагментов, насколько это было возможно, впоследствии нашли. А сам «археолог» неподалёку от места находки черепа обнаружил половину нижней человеческой челюсти.
Несмотря на немалое количество научных противоречий, большинство ученых поддержали открытие. Долгое время оно воспринималось всерьез и даже упоминалось в учебниках. Обман был раскрыт в 1953 году с помощью фторирования и радиоуглеродного анализа: черепу было не более 600 лет, а нижняя челюсть, обнаружением которой хвалился Доусон, принадлежала орангутангу. Её зубы намеренно деформированы напильником для имитации износа. «Никто не сделал никаких тестов. Если бы их сделали, то сразу бы заметили химическое состаривание зубов и то, что они подточены. Было очевидно, что это ненастоящий артефакт. В высших научных кругах приняли его, потому что очень этого хотели», — писал археолог Майлз Рассел в своей книге «Пилтдаунский человек: Секретная жизнь Чарльза Доусона и крупнейшая мировая археологическая мистификация».
Невнимательность в Небраске.
В 1922 году палеонтолог Генри Фэрфилд Осборн объявил об открытии в Небраске гесперопитека (Hesperopithecus haroldcookii), который якобы являлся первым высшим приматом Северной Америки. Достаточным основанием он посчитал коренной зуб, найденный им в 1917 году на раскопках. В газете Illustrated London News появилось изображение гесперопитека, которое художник выполнил, основываясь на останках питекантропа — человека прямоходящего. Осборн рисунок не признал, назвав его «вымыслом, не имеющим научной ценности, и несомненно неточным». Но The New York Times в марте 1922 года сообщила: «Британские учёные практически единодушны в принятии интерпретации Американского музея естественной истории».
При этом, конечно, один зуб казался неубедительным доказательством для научного сообщества. Исследования образца продолжались и в 1925 году на месте находки был обнаружен полный скелет. Только он вовсе не принадлежал примату. На самом деле это были останки вымершего вида из семейства пекариевых — нежвачных парнокопытных млекопитающих похожих на свиней. Но самое ироничное, что Осборн ещё в 1909 году он опубликовал статью, в которой отмечалось: «Передние коренные зубы пекари этого периода показывают поразительное сходство с зубами антропоидных обезьян и могут быть легко ошибочно приняты за них кем-либо, не знакомым с миоценовых пекари». Понять почему ученый и его коллеги, которые как раз о пекари знали, проигнорировали собственное исследование, так же непросто, как и подтвердить реальное существование гесперопитека.
А Профессор был прав…
В 2003 году на острове Флорес в Индонезии палеоантропологи обнаружили в пещере Лианг Буа почти полный скелет маленького гуманоида ростом не больше метра. Находка включала череп под мозг, как у шимпанзе, кости ног и таза. Учёные назвали новый вид Homo floresiensis, но вскоре его стали называть «Хоббитом» — как полуросликов из вселенной Дж. Р. Р. Толкина. Исследователи утверждали, что это совершенно новый вид человека, населявший остров одновременно с современным представителем. Впрочем, тогда же влиятельный индонезийский палеоантрополог Тейку Джейкоб отказался признавать древнее соседство. Он заявил, что «Хоббит» не новый вид, а представитель того же вида, но больной микроцефалией — редким генетическим расстройством, уменьшающим размер мозга.
Однако в 2014 году на месте соседних раскопок на Флоресе были найдены нижняя челюсть и зубы, которым около 700 тыс. лет (на 600 тыс. лет больше прошлых находок). А в 2024-м была открыта, похожая на прошлые находки, маленькая кость плеча того же периода. Это привело исследователей к выводу, что это все-таки отдельный вид, живший в Индонезии сотни тысяч лет. Но самое удивительное — изучение современных пигмеев Флореса в 2018 году показало, что они с «Хоббитами» генетически не связаны. Как примитивный человек оказался на изолированном острове? Флорес никогда не соединялся с материком, а отрывался от него он еще до появления первого человека, поэтому вопрос остается открытым.
«Матерь человечества» оказалась «сестрой».
Но были и случаи, которым удалось в каком-то смысле пересмотреть ход эволюции. В 1974 году палеоантрополог Дональд Джоусон обнаружил у ущелья Хадар в Эфиопии кость, выступающую из земли. После трёхнедельных раскопок команда собрала около 40% скелета самки возрастом около 3,2 млн лет. Находку назвали Люси в честь песни The Beatles «Lucy in the Sky with Diamonds», которую часто слушали в лагере. Люси стала мировой сенсацией и идеальным доказательством теории эволюции. На протяжении 40 лет её считали нашим прямым предком, показывая в музеях как «матерь человечества».
Но в 2015 году в ходе повторного анализа выяснилось, что один из позвонков Люси принадлежит павиану. Как оказалось, другие характеристики скелета тоже противоречили друг другу — ходить этот гипотетический предок человека должен был на двух ногах, но у него были обезьяноподобные руки, загнутые для лазания по деревьям. Научное сообщество разошлось во мнении. Сторонники Люси указывают на её полностью вертикальную ходьбу и широкий рацион, приближенный к человеческому. А критики предполагают, что она все-таки была тупиковым ответвлением эволюции.
Практически одновременно с эфиопской находкой, в 1976 году на плато Летоли в Танзании палеоантропологи обнаружили необычные следы. Эндрю Хилл во время шутливой потасовки с коллегой упал в овраг и заметил отпечатки ног в затвердевшем вулканическом пепле. Основные раскопки выявили тропу с отпечатками трёх особей возрастом около 3,66 млн лет назад. Эти отпечатки обладали человекоподобными характеристиками и их сразу же приписали той самой Люси.
Но в 2019-м при повторных раскопках исследователи вернулись к тропе и в километре от места давней находки обнаружили принципиально иные следы ног. Они были более примитивными: это был некто прямоходящий, но его ноги были больше похожи на обезьяньи. Также у него расходились пальцы ног, а сами конечности странно перекрещивались при ходьбе. В 2021 году выяснилось, что это совершенно другой вид, нежели найденный на полвека раньше. Это означало, что два разных двуногих существа жили бок о бок в один и тот же период времени. Это открытие теорию эволюции в некотором смысле пересматривает. Ведь оказывается, что человек в даже в одном регионе развивался нелинейно, а в ходе конкуренции похожих друг на друга видов — с разными способами ходьбы и неясными для современной науки отношениями.
Даниил Хмелевской.