Хоббиты и вымершие «свиньи». Попытки перевернуть представление об эволюции человека

Но в 2019-м при повторных раскопках исследователи вернулись к тропе и в километре от места давней находки обнаружили принципиально иные следы ног. Они были более примитивными: это был некто прямоходящий, но его ноги были больше похожи на обезьяньи. Также у него расходились пальцы ног, а сами конечности странно перекрещивались при ходьбе. В 2021 году выяснилось, что это совершенно другой вид, нежели найденный на полвека раньше. Это означало, что два разных двуногих существа жили бок о бок в один и тот же период времени. Это открытие теорию эволюции в некотором смысле пересматривает. Ведь оказывается, что человек в даже в одном регионе развивался нелинейно, а в ходе конкуренции похожих друг на друга видов — с разными способами ходьбы и неясными для современной науки отношениями.