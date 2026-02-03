На Солнце происходит вспышка самого высокого класса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вспышка высочайшего класса Х происходит на Солнце. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«На Солнце началась вспышка уровня X. Балл события — X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.