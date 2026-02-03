Ростовчан подозревают в том, что они на заводе в Твери провернули аферу с оборонзаказом

В Ростове на хозяев одного из заводов, а также на бывшего сотрудника надзорного ведомства завели дело из-за хищения денег при выполнении государственного оборонного заказа. Тогда, по версии следствия, было присвоено около 2,2 млрд рублей. Материалы в отношении генерального директора предприятия и двух его заместителей сейчас в особом порядке рассматриваются в Советском районном суде.
Как рассказали в региональной ФСБ, во время следствия «всплыли» и другие махинации. Так, представители завода, сотрудник надзорного ведомства, а также их близкие родственники в 2020 году купили подшипниковое предприятие оборонного промышленного комплекса в Твери. Затем они сдали его в аренду одному из акционерных обществ. Выполнение военных контрактов также легло на АО, только цены на работы были к тому моменту завышены в разы.
— Несмотря на изменения юридического лица, военные подшипники продолжили фактически производиться на мощностях завода в Твери. Общий размер завышения в настоящее время устанавливается следствием, — сказали в ФСБ по Ростовской области.
Известно, что только одному из нескольких десятков заказчиков был причинен ущерб на сумму в 400 млн рублей. На основании этих фактов было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество». Если дело дойдет до суда, а вину признают, то подозреваемые могут лишиться свободы на срок до 10 лет.
