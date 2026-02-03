Ростовчан подозревают в том, что они на заводе в Твери провернули аферу с оборонзаказом

Как рассказали в региональной ФСБ, во время следствия «всплыли» и другие махинации. Так, представители завода, сотрудник надзорного ведомства, а также их близкие родственники в 2020 году купили подшипниковое предприятие оборонного промышленного комплекса в Твери. Затем они сдали его в аренду одному из акционерных обществ. Выполнение военных контрактов также легло на АО, только цены на работы были к тому моменту завышены в разы.