Кологривый, Элджей и Шура в объективе скандалов: 20 фото новосибирских звезд, которые наделали шума

Новосибирские артисты, блогеры и актёры не раз становились героями громких обсуждений — поводом были как события личной жизни, так и конфликтные ситуации, попавшие в публичное поле. В этой фотоподборке — кадры и истории звезд, чьи имена в разные годы оказывались в центре резонансных скандалов. Блогер и певец Давид Манукян (DAVA) регулярно оказывается в центре скандалов, главным образом связанных с его личной жизнью и острой реакцией на критику: среди наиболее громких инцидентов — публичный разрыв с Ольгой Бузовой, уход со студии Comedy Club из-за обидных шуток, обвинения в хайпе и административный арест на 15 суток в начале своего творческого пути. Митя Фомин, известный экс-солист группы Hi-Fi, периодически оказывается в центре внимания из-за слухов о личной жизни, включая вопросы ориентации и фиктивных браков, которые он не опровергает. Скандалы также связаны с его уходом из группы и открытием, что в ранние годы Hi-Fi за него пел продюсер. Развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина в 2020 году стал одним из самых громких и обсуждаемых светских скандалов. Причиной расставания стала измена супруга, а сам процесс сопровождался ожесточенными спорами о разделе совместно нажитого имущества и условиях воспитания их общей дочери Таисии. Несмотря на официальное оформление развода несколько лет назад, судебные тяжбы по финансовым и имущественным вопросам между бывшими супругами продолжались вплоть до недавнего времени. В марте 2022 года актёр Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана», устроил скандал в одном из баров Новосибирска. По данным очевидцев и видеозаписей с камер наблюдения, Кологривый, находясь в нетрезвом состоянии, приставал к официантке, а затем вступил в конфликт с сотрудниками заведения. Певец Шура (Александр Медведев), известный своим эпатажем, прославился не только творчеством, но и чередой громких скандалов, включая многолетнюю ссору с матерью, борьбу с онкологией и недавний срыв съёмок новогоднего шоу в конце 2024 года из-за каве.