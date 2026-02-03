Пассажирам ряда поездов БЖД возместят разницу в стоимости билетов из-за замены подвижного состава

В частности, указанные изменения 3 февраля затронут поезда № 711 Витебск — Минск, 4 февраля — поезда № 712 Минск — Витебск, № 713 Витебск — Минск, № 714 Минск — Витебск. В БЖД добавили, что с 5 февраля поезда № 704/703, № 712/711 и № 714/713 в указанном направлении будут обслуживаться составами, которые сформированы из вагонов локомотивной тяги. И обратили внимание, что они будут следовать с отклонением от своего расписания.