Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирам ряда поездов БЖД возместят разницу в стоимости билетов из-за замены подвижного состава

Пассажирам ряда поездов БЖД возместят разницу в стоимости билетов.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирам ряда поездов БЖД возместят разницу в стоимости билетов. Подробности озвучили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В организации уточнили, что поезда межрегиональных линий бизнес-класса, которые курсируют по направлению Минск — Витебск — Минск, по техническим причинам будут следовать составами, сформированными из вагонов локомотивной тяги вместо моторвагонного подвижного состава серии ДП-6.

В частности, указанные изменения 3 февраля затронут поезда № 711 Витебск — Минск, 4 февраля — поезда № 712 Минск — Витебск, № 713 Витебск — Минск, № 714 Минск — Витебск. В БЖД добавили, что с 5 февраля поезда № 704/703, № 712/711 и № 714/713 в указанном направлении будут обслуживаться составами, которые сформированы из вагонов локомотивной тяги. И обратили внимание, что они будут следовать с отклонением от своего расписания.

Также в период с 3 по 5 февраля в связи с техническими причинами поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 744/745 Минск — Могилев — Минск и поезд № 745 Могилев — Минск в сутки 6 февраля будут курсировать составами, которые были сформированы из вагонов локомотивной тяги вместо моторвагонного подвижного состава серии ДП-3.

В БЖД заметили: в связи с указанной заменой поездов пассажирам, которые ранее купили на них билеты, возместят разницу в стоимости. Обратиться за этим можно в кассы Белорусской железной дороги.

Кстати, первые электробусы запустят из Минска в эти города.

Ранее белоруска Арина Соболенко показала интимные фото из гостиничного номера: «Буду отдыхать в постели».

А еще мы собрали, какие услуги ЖКХ не прописаны в жировках отдельной строкой, но белорусы за них все равно платят.