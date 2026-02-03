Пассажирам ряда поездов БЖД возместят разницу в стоимости билетов из-за замены подвижного состава

Пассажирам ряда поездов БЖД возместят разницу в стоимости билетов. Подробности озвучили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В организации уточнили, что поезда межрегиональных линий бизнес-класса, которые курсируют по направлению Минск — Витебск — Минск, по техническим причинам будут следовать составами, сформированными из вагонов локомотивной тяги вместо моторвагонного подвижного состава серии ДП-6.
В частности, указанные изменения 3 февраля затронут поезда № 711 Витебск — Минск, 4 февраля — поезда № 712 Минск — Витебск, № 713 Витебск — Минск, № 714 Минск — Витебск. В БЖД добавили, что с 5 февраля поезда № 704/703, № 712/711 и № 714/713 в указанном направлении будут обслуживаться составами, которые сформированы из вагонов локомотивной тяги. И обратили внимание, что они будут следовать с отклонением от своего расписания.
Также в период с 3 по 5 февраля в связи с техническими причинами поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 744/745 Минск — Могилев — Минск и поезд № 745 Могилев — Минск в сутки 6 февраля будут курсировать составами, которые были сформированы из вагонов локомотивной тяги вместо моторвагонного подвижного состава серии ДП-3.
В БЖД заметили: в связи с указанной заменой поездов пассажирам, которые ранее купили на них билеты, возместят разницу в стоимости. Обратиться за этим можно в кассы Белорусской железной дороги.
Кстати, первые электробусы запустят из Минска в эти города.
Ранее белоруска Арина Соболенко показала интимные фото из гостиничного номера: «Буду отдыхать в постели».
А еще мы собрали, какие услуги ЖКХ не прописаны в жировках отдельной строкой, но белорусы за них все равно платят.