Свежие документы по делу Эпштейна указывают на его связи с мировой элитой

Тем не менее это был не просто клуб патриотически настроенных семьянинов. Политическим фасадом Брёдербонда была Национальная партия, удерживавшая власть с 1948 года. Ее же главной политикой был апартеид — система жесткой расовой сегрегации, суть которой сводилась к тому, что черные не должны были иметь никаких контактов с белым обществом, но должны были на него работать. Отдаленно это напоминало попытку нацистской Германии исключить из жизни евреев — с той лишь разницей, что у буров была своя строгая мораль, и потому даже на пике войны против черных повстанцев они никогда не рассматривали систематическое истребление чернокожих в концлагерях.