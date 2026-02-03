Более безопасную замену для лекарств от отторжения органов успешно испытали

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Медики доказали в рамках второй фазы пилотного исследования, что комбинация из двух лекарств, белатацепта и дазодалибепа, более эффективно подавляет реакцию отторжения у пациентов с пересаженной почкой, и вызывает меньше побочных эффектов, чем уже применяемые терапии. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).
«Существующие препараты для борьбы с отторжением почек обладают массой побочных эффектов. Они способствуют развитию диабета, гипертонии, накоплению холестерина и вызывают другие проблемы, которые заставляют пациентов пропускать прием этих средств. Мы надеемся, что пациенты будут лучше соблюдать график приема новой терапии, так как в ее рамках не требуется принимать много разных лекарств каждый день», — заявил профессор UCSF Флавио Винченти, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, подавляющее большинство пациентов, переживших операцию по трансплантации почки, вынуждены всю оставшуюся жизнь принимать большое число лекарств, подавляющих работу их иммунитета и мешающих ему вызвать реакцию отторжения. Эти средства воздействуют не только на иммунные клетки, но и весь остальной организм, что вызывает множество неприятных и опасных побочных эффектов.
Исследователи предположили, что этих неприятных последствий можно избежать, если использовать для подавления реакции иммунитета на трансплантированные органы две недавно созданных коротких белковых молекулы, белатацепт и дазодалибеп. Первый подавляет работу некоторых типов Т-клеток, блокируя работу рецепторов, связанных с активацией иммунитета, а второй мешает выработке антител, нарушая взаимодействия между Т-клетками и В-клетками.
Работу комбинации этих средств ученые проверили в пилотных клинических испытаниях с участием 46 добровольцев с пересаженной почкой, половина из которых принимала стандартную терапию на базе «коктейля» из множества иммуносупрессантов, а остальные получали инъекции белатацепта и дазодалибепа. Ученые на протяжении последующих 48 недель отслеживали изменения в состоянии почек больных и наблюдали за побочными эффектами от терапии.
По словам исследователей, эти наблюдения показали, что комбинация из двух новых средств вызывала у больше половины пациентов (56%) меньше неприятных последствий, чем традиционная терапия для подавления реакции отторжения, что также сопровождалось существенным улучшением состояния их почек. Это дает надежду на то, что комбинация из белатацепта и дазодалибепа станет более действенной и удобной заменой для ныне применяемых средств для подавления реакции отторжения, подытожили медики.