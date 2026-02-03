Услуги похорон в Самаре подорожают до 9678 рублей

Похороны в Самаре станут дороже. Мэрия планирует проиндексировать услуги похорон, проект соответствующего постановления уже готов.
В 2026 году стоимость гарантированного перечня услуг предлагают установить на уровне 9678 рублей. В эту сумму входят предоставление гроба и других необходимых предметов, перевозка до кладбища и само погребение.
В последний раз услуги похорон индексировали ровно год назад, в феврале 2025 года. Тогда сумму увеличили до 9165 рублей, а в 2024 году она составляла 8370 рублей.
Документ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2026 года.