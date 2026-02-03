Ричмонд
Белгидромет: средняя температура в январе была на 6,2°С ниже нормы

По информации синоптиков, в республике в первом месяце года выпало 120% от нормы осадков.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Средняя температура в Беларуси в январе была на 6,2°С ниже климатической нормы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, средняя температура в прошлом месяце составила −10,3°С.

«Все три декады были холодными, особенно вторая — на 12 холоднее нормы», — сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что в январе в республике выпало 49 миллиметров осадков (120% нормы), но распределение снега было неравномерным. По данным на 31 января, высота снежного покрова в Беларуси составляет от 9 до 51 сантиметра.

Январские морозы усилили ледообразование — к концу второй декады почти везде установился ледостав. К концу месяца толщина льда на реках достигла до 31 сантиметра, на водоемах — до 52.