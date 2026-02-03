В РПЦ призвали маргинализовать ненормативную лексику

«Очень важно именно маргинализировать матерную лексику. И маргинализировать тех людей, которые эту лексику используют… Использование или неиспользование матерной лексики, на мой взгляд, должно быть определенным квалификационным требованием. Так общество могло бы показать, что для него это действительно важно. То есть человек, который матерится напропалую, его социальный лифт должен где-то остановиться, потому что общество это не приемлет», — сказал Кипшидзе.