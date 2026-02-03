Ричмонд
Что известно об упоминании девушки из Ростова в файлах Эпштейна

Имя ростовчанки появилось в документах по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Минюст США опубликовал новую часть документов из досье финансиста Джеффри Эпштейна. В данных встречается имя девушки, которая может быть из Ростова-на-Дону.

Документ представляет собой скриншот переписки Эпштейна и человека, имя которого в файле скрыто. Тем письма звучит так: «Олеся 18. Нравится, как она выглядит». Сама же переписка выглядит следующий образом:

— Новенькая из Ростова?

— Забавная.

Напомним, Джеффри Эпштейна обвиняют в растлении малолетних. На днях власти обнародовали еще почти три миллиона страниц с новыми данными. По данным Минюста США, в публикации — более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений.

