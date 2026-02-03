Неделя без мата стартовала в российских регионах по инициативе РПЦ

«В большинстве регионов России сегодня объявлен старт “Недели доброго слова”. Где-то это реально неделя, а где-то и месячники “Доброго слова”. Это комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы действительно всем миром решать проблему утверждения чистоты речи и проблему профилактики сквернословия. В основном мероприятия проходят в образовательных организациях, но в ряде населенных пунктов они более комплексного характера — это и учреждения культуры, и библиотеки, и общественное пространство задействовано», — рассказал основатель Всероссийского общественного движения в защиту русского языка «Доброслово» Клюев.