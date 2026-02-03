В Калининграде нашли измученных голубей, которых выкинули после туристического «фотобизнеса»

В Калининграде нашли измученных породистых голубей, которых выкинули после туристического «фотобизнеса». Об обнаружении несчастных «фотомоделей» сообщили в телеграм-канале «Биосфера Балтики». Там же выложены ролики с пернатыми — они еле живые.
«Шестерых удалось поймать, один погиб. Их поклевали вороны. Поэтому птицы в очень тяжелом состоянии», — говорит автор роликов.
Зоозащитники предположили, что это место постоянного выброса «отработавших птиц». С ними фотографируются и в какой-то момент избавляются.
О том, что калининградцы пытаются бороться с живодерами, которые используют птиц для фотографирования и зарабатывания денег, мы писали не раз. Власти обещали реагировать, но «бизнес» по-прежнему процветает. Чаще всего аттракцион «фото с голубями» работает на мосту у острова Канта. Наглые продавцы на замечания зоозащитников не реагируют. Привлечь их к ответственности не получается.
В приюте «Биосфера Балтики» живут уже более десятка таких голубей, и это только те, кого люди увидели и принесли в приют. Сколько птиц погибло — нет информации.