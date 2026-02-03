В Калининграде нашли измученных голубей, которых выкинули после туристического «фотобизнеса»

О том, что калининградцы пытаются бороться с живодерами, которые используют птиц для фотографирования и зарабатывания денег, мы писали не раз. Власти обещали реагировать, но «бизнес» по-прежнему процветает. Чаще всего аттракцион «фото с голубями» работает на мосту у острова Канта. Наглые продавцы на замечания зоозащитников не реагируют. Привлечь их к ответственности не получается.