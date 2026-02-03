В Ростовской области после вмешательства прокуратуры ветеран СВО получил подходящую работу

В Шолоховском районе Ростовской области прокуратура восстановила права ветерана СВО, столкнувшегося с проблемами при трудоустройстве. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Оказалось, что местный центр занятости населения выдал участнику СВО направление на вакансию подсобного рабочего, не приняв во внимание функциональные ограничения, вызванные полученным на службе ранением.
Надзорное ведомство признало такие действия незаконными, так как они не учитывали состояние здоровья мужчины и могли привести к ухудшению его самочувствия. Руководителю центра занятости было внесено официальное представление об устранении нарушений.
В итоге дончанин получил другую работу с учетом состояния здоровья.
