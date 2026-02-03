Зимний коллапс

В столице Дона выпало около 20 см снега. Начавшиеся днем 2 февраля осадки завершились только к середине ночи. Пик снегопада пришелся на вечерний час пик. По данным сервиса «Яндекс Карты», в центре Ростова образовались10-бальные автомобильные «пробки». Общественный транспорт буксовал на эстокадах и наиболее скользких участках городских дорог, перекрывал полосы движения. Поздней ночью коммунальные службы вывели на борьбу со стихией почти 200 машин, чтобы расчистить транспортные артерии. Однако некоторые из них были заблокированы до полудня 3 февраля. На дорогах города сохраняется сложная обстановка из-за снега и гололеда. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».