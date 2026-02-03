Движение у дворца спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде ограничат 4 февраля

В Нижнем Новгороде в среду, 4 февраля, введут временные ограничения для автомобилистов. С семи утра и до десяти вечера будет перекрыт местный проезд на проспекте Гагарина возле дворца спорта Нагорный. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
Причиной ограничения стало проведение в этой зоне баскетбольных матчей. Городские власти настоятельно просят водителей заранее переставить свои автомобили на другие парковки за пределами огороженной территории. Если этого не сделать, то машины, мешающие проведению мероприятия, будут эвакуированы на спецстоянку. В случае чего, узнать, куда именно был перемещён автомобиль можно по справочному телефону: 417−17−07.
Также водителям, которые в этот день будут проезжать рядом с проспектом Гагарина, рекомендуют быть особенно внимательными и соблюдать все временные дорожные знаки.