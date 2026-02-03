Движение у дворца спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде ограничат 4 февраля

Причиной ограничения стало проведение в этой зоне баскетбольных матчей. Городские власти настоятельно просят водителей заранее переставить свои автомобили на другие парковки за пределами огороженной территории. Если этого не сделать, то машины, мешающие проведению мероприятия, будут эвакуированы на спецстоянку. В случае чего, узнать, куда именно был перемещён автомобиль можно по справочному телефону: 417−17−07.