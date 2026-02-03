Мощная вспышка уровня Х случилась на Солнце 3 февраля — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
«На Солнце началась вспышка уровня X», — сказано в сообщении.
Ученые пояснили, что пик был достигнут в 17.08. И обратили внимание, что пока нет очевидных признаков вброса плазмы в сторону Земли.
