У сотрудника еще одной школы в Петербурге обнаружили туберкулез

У сотрудника школы № 213 Фрунзенского района Санкт-Петербурга выявили туберкулез. В администрации района сообщили 78.ru, что работник находится на больничном с октября 2025 года и не контактировал с учениками и коллегами.

Источник: Коммерсантъ

По данным чиновников, подтверждение диагноза из диспансера поступило в январе. После этого определили круг контактных лиц и провели обследования — результаты оказались отрицательными. В школе организовали родительское собрание, также была проведена дезинфекция помещений. В администрации добавили, что выявленная форма заболевания не является заразной.

Ранее туберкулез выявили у работницы столовой школы № 575 Приморского района. Власти района заявили об отсутствии угрозы для учащихся и сотрудников. По факту инцидента начал проверку СКР.