У сотрудника еще одной школы в Петербурге обнаружили туберкулез

По данным чиновников, подтверждение диагноза из диспансера поступило в январе. После этого определили круг контактных лиц и провели обследования — результаты оказались отрицательными. В школе организовали родительское собрание, также была проведена дезинфекция помещений. В администрации добавили, что выявленная форма заболевания не является заразной.