У сотрудника еще одной школы в Петербурге обнаружили туберкулез

По данным чиновников, подтверждение диагноза из диспансера поступило в январе. После этого определили круг контактных лиц и провели обследования — результаты оказались отрицательными. В школе организовали родительское собрание, также была проведена дезинфекция помещений. В администрации добавили, что выявленная форма заболевания не является заразной.
Ранее туберкулез выявили у работницы столовой школы № 575 Приморского района. Власти района заявили об отсутствии угрозы для учащихся и сотрудников. По факту инцидента начал проверку СКР.