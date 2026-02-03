Тело пропавшего девятилетнего мальчика нашли в водоеме в Ленинградской области

«Мы уже немножко в шоке, потому что, зная Петю очень давно, такого бы никогда бы не сделал бы. Ну это бред какой-то. Как знаю, что он такого бы не совершил бы. Абсолютно нормальный человек, у которого у самого же есть дочка. В шоке сама от этой ситуации. Нет, я не верю вообще до последнего, не верю, знаю».