ГАИ попросила ростовчан не мешать уборке дорог неправильной парковкой

В Ростове региональная Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать правила остановки и стоянки, чтобы не мешать уборке и обработке дорог. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства во вторник вечером, 3 января.
— Неправильная парковка осложняет проведение работ по очистке и содержанию дорог, в разы снижая их эффективность, — отметили в сообщении.
В ГАИ добавили, что вместе с дорожными службами помогают приводить улично-дорожную сеть Ростова и федеральные трассы в нормативное состояние. Работы по восстановлению и обслуживанию покрытия планируют продолжать до приведения основных магистралей к требованиям стандартов.
Также сотрудники отдела дорожного надзора проводят проверки и работают с должностными лицами, которые отвечают за содержание дорог. По итогам выносят предостережения и постановления за выявленные нарушения.
