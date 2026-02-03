Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ попросила ростовчан не мешать уборке дорог неправильной парковкой

В Ростове водителей попросили освободить обочины, чтобы дорожники смогли почистить улицы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове региональная Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать правила остановки и стоянки, чтобы не мешать уборке и обработке дорог. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства во вторник вечером, 3 января.

— Неправильная парковка осложняет проведение работ по очистке и содержанию дорог, в разы снижая их эффективность, — отметили в сообщении.

В ГАИ добавили, что вместе с дорожными службами помогают приводить улично-дорожную сеть Ростова и федеральные трассы в нормативное состояние. Работы по восстановлению и обслуживанию покрытия планируют продолжать до приведения основных магистралей к требованиям стандартов.

Также сотрудники отдела дорожного надзора проводят проверки и работают с должностными лицами, которые отвечают за содержание дорог. По итогам выносят предостережения и постановления за выявленные нарушения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.