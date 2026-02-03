Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимская группа AY YOLA станет послом Всемирных игр кочевников

Коллектив AY YOLA представит культуру Башкирии на играх кочевников в Кыргызстане.

Источник: Комсомольская правда

Музыкальная группа AY YOLA из Уфы стала официальным амбассадором Всемирных игр кочевников 2026. Это крупнейшее культурно-спортивное событие, которое пройдет в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября и соберет представителей кочевых народов со всего мира.

Как отмечают музыканты, для них традиция — это не что-то ушедшее, а особый путь вперед. Они рады быть частью большого международного движения и говорить с миром через музыку и культуру.

В основе творчества коллектива лежит древний башкирский эпос «Урал-батыр». Артисты передают в своих произведениях ценности национальной культуры, память о предках и связь человека с родной землей. Для них это живая традиция, которая продолжает развиваться сегодня.