В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети

Министр подчеркнул, что энергетическая система Молдавии не работает изолированно, она интегрирована в энергетическую систему Украины и Румынии. Это означает, что любые колебания в украинской или румынской системе также влияют на нашу систему. Жунгиету добавил, что в субботу без электроэнергии остались и соседние с республикой районы Украины.