В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети

КИШИНЕВ, 3 фев — РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил, что причиной массового сбоя в электросети республики 31 января, из-за чего 70% населения осталось без электроэнергии, стала непогода.
«Отключение электроэнергии 31 января затронуло 70% страны… Поводом послужила погода. Накануне были зафиксированы порывы ветра. Утром 31 января на одной из линий произошёл обрыв, произошло отключение линии Вулканешты-МГРЭС. Линия Исакча-Вулканешты была автоматически отключена», — заявил Жунгиету в эфире телеканала Jurnal TV, отметив, что эти две линии отвечают за электроснабжение большей части республики.
Министр подчеркнул, что энергетическая система Молдавии не работает изолированно, она интегрирована в энергетическую систему Украины и Румынии. Это означает, что любые колебания в украинской или румынской системе также влияют на нашу систему. Жунгиету добавил, что в субботу без электроэнергии остались и соседние с республикой районы Украины.
Чиновник заверил, что власти продолжают следить за ситуацией и что энергетическая система постепенно возвращается к нормальному режиму работы.
Власти Молдавии ранее сообщали, что массовые отключения электроэнергии 31 января были связаны с серьезными сбоями в украинской энергосистеме и падением напряжения на линии 400 кВ «Исакча — Вулканешты — Молдавская ГРЭС», что привело к аварийному отключению части энергосистемы страны. В ряде районов, включая Кишинев, были зафиксированы перебои с электроснабжением, останавливалось движение электротранспорта и не работали светофоры.