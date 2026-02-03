Минтруда: стройка в Минске остановлена из-за угрозы жизням рабочих

На строительном объекте не было ограждений на перепадах высот. Рабочие вели кладку наружных стен без страховки. Опасные зоны под местом работ не были выделены. А работы на высоте велись со случайных подставок — из поддонов и металлокаркаса. Электроинструмент использовался с приставной лестницы, что несло прямой риск падения и поражения током. А в документах не было данных о том, как и где крепить страховочные системы.