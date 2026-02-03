В Таганроге реконструкция БСМП выполнена на 9%

Проект включает три этапа: строительство лечебно-диагностического корпуса на 524 койки, возведение здания станции скорой помощи и создание инфекционного отделения. Первый этап предусматривает строительство на площади 20,5 тысячи кв. м, завершить работы по нему планируют к декабрю 2030 года.