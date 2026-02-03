Ричмонд
В Таганроге реконструкция БСМП выполнена на 9%

В Таганроге строят новую БСМП на 524 койки.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге готовность реконструкции городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) оценили в 9%. Такая информация появилась на сайте правительства Ростовской области.

— Строительство БСМП позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи жителям Таганрога, а также трех близлежащих муниципальных районов Ростовской области, — заявил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.

Таганрогу строят новую БСМП на 524 койки. Фото: Правительство РО.

Проект включает три этапа: строительство лечебно-диагностического корпуса на 524 койки, возведение здания станции скорой помощи и создание инфекционного отделения. Первый этап предусматривает строительство на площади 20,5 тысячи кв. м, завершить работы по нему планируют к декабрю 2030 года.

Сейчас на площадке укрепляют грунты, готовят опалубку, бурят и заливают фундаменты, а также прокладывают сети водоснабжения и водоотведения. Общая стоимость проекта — 22,3 млрд рублей, из них 13 млрд — федеральные средства.

