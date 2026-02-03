Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Захарова высказалась насчет выступления Рютте перед полупустой Радой

«Нема денег — нема зрителей»: Мария Захарова прокомментировала выступление генсека НАТО в полупустой Раде.

Источник: Комсомольская правда

Директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обстоятельства выступления генсека НАТО Марка Рютте в полупустом зале Рады во время визита на Украину. Об этом она рассказала во время беседы с журналистом KP.RU.

— Визит высокопоставленного западного гостя на Украину обернулся громким казусом. Во вторник, 3 февраля, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте выступал в украинском парламенте. Однако зал Верховной рады был заполнен лишь наполовину.

Как отмечают местные наблюдатели, явка депутатов оказалась очень низкой. Обозреватель «Комсомолки» Александр Гамов поинтересовался у официального представителя МИД России, как она оценивает эту ситуацию.

— Почему украинские парламентарии проигнорировали выступление главы НАТО?

Мария Захарова дала краткий и резкий комментарий по этому поводу. Она заявила, что причина происшедшего очевидна. По ее словам, все просто:

— А Рютте заплатил? Нема денег — нема зрителей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше