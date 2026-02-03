Директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обстоятельства выступления генсека НАТО Марка Рютте в полупустом зале Рады во время визита на Украину. Об этом она рассказала во время беседы с журналистом KP.RU.
— Визит высокопоставленного западного гостя на Украину обернулся громким казусом. Во вторник, 3 февраля, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте выступал в украинском парламенте. Однако зал Верховной рады был заполнен лишь наполовину.
Как отмечают местные наблюдатели, явка депутатов оказалась очень низкой. Обозреватель «Комсомолки» Александр Гамов поинтересовался у официального представителя МИД России, как она оценивает эту ситуацию.
— Почему украинские парламентарии проигнорировали выступление главы НАТО?
Мария Захарова дала краткий и резкий комментарий по этому поводу. Она заявила, что причина происшедшего очевидна. По ее словам, все просто:
— А Рютте заплатил? Нема денег — нема зрителей.
