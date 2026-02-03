Ричмонд
Названа лучшая школьная столовая Калининграда

Состоялся региональный этап Всероссийского конкурса.

Источник: Клопс.ru

Столовая гимназии № 40 Калининграда признана лучшей по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса. Об этом сообщила председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Петухова на оперативном совещании во вторник, 3 февраля.

По словам чиновницы, конкурс «Лучшая школьная столовая» проводится для того, чтобы распространять успешный опыт организации питания и отмечать мастерство поваров.

В текущем учебном году в калининградских школах занимаются более 69 тысяч детей. Из них бесплатное питание получают 52% учеников.