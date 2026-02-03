Умер казахстанский режиссер и актер Балтабай Сейітмамытұлы

«Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубочайшие соболезнования семье, близким родственникам заслуженного деятеля Казахстана, кавалера ордена “Құрмет”, актера и режиссера Балтабая Сейітмамытұлы», — говорится в посте министерства, опубликованном в Telegram-канале. Балтабай Сейітмамытұлы был редким человеком, посвятившим всю свою жизнь казахстанскому сценическому искусству.
«Мы верим, что яркий образ, творческое наследие и вдохновляющий жизненный путь Балтабая Сейітмамытұлы, внесшего значительный вклад в развитие национальной культуры, навсегда останутся в памяти нашего народа», — отмечается в посте.
Согласно информации на официальном сайте Казахского государственного академического театра для детей им. Габита Мусрепова, Балтабай Сейітмамытұлы родился 11 апреля 1950 года в селе Кастек Жамбылского района Алматинской области. В 1974—1976 годы работал в академическом драматическом театре. В 1976 году работал в Карагандинском областном театре драмы. В 1976—1978 годах играл в Казахском государственном детском и молодежном театре. С 1984 года — актер Казахского государственного академического театра для детей им. Габита Мусрепова.