Как развивались отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина: знакомство, брак, дети, отъезд из России

В паре с Пугачевой Филипп Киркоров развил собственную карьеру: в конце 90-х его часто приглашали выступить на громких музыкальных мероприятиях. По словам артистов, в первое время между ними была идиллия, а вот в начале «нулевых» отношения начали портиться. Брак просуществовал до 2005 года: по слухам, Пугачева рассталась с Киркоровым после знакомства с шоуменом Максимом Галкиным. Но сами звезды в интервью утверждали, что их чувства давно остыли. Филипп Киркоров переживал расставание тяжело и сокрушался, что не смог сохранить брак. А вот Алла Пугачева признавалась, что по настоящей любви она вышла замуж только в первый и пятый раз. Пятым супругом стал Максим Галкин.