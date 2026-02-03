Ричмонд
В МЦУ Краснодара объяснили, почему дым из городской ТЭЦ стал черным

Жители задавались вопросом, что случилось.

Источник: t.me/krasnodarkray1

3 февраля в городских пабликах появилось видео с чёрным дымом, идущим из трубы Краснодарской ТЭЦ. Жители задавались вопросом, что случилось, поскольку обычно дым из таких объектов по цвету близок к белому, а также шутили, что папу не выбрали — при выборах папы Римского чёрный дым из трубы Сикстинской капеллы является сигналом, что в ходе голосования ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.

В МЦУ Краснодара со ссылкой на данные департамента городского хозяйства и ТЭК объяснили, что подобные выбросы чёрного дыма возможны при резкой смене режимов работы теплоэнергетического оборудования при отключении энергоблока на короткое время. Краснодарская ТЭЦ, по информации ЕДДС города, работает в обычном режиме.