В МЦУ Краснодара объяснили, почему дым из городской ТЭЦ стал черным

3 февраля в городских пабликах появилось видео с чёрным дымом, идущим из трубы Краснодарской ТЭЦ. Жители задавались вопросом, что случилось, поскольку обычно дым из таких объектов по цвету близок к белому, а также шутили, что папу не выбрали — при выборах папы Римского чёрный дым из трубы Сикстинской капеллы является сигналом, что в ходе голосования ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.