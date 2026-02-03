В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте

«Перевод системы оплаты проезда в общественном транспорте “Крымтроллейбус” исключительно на безналичную основу является преждевременным. С 4 февраля пассажиры могут производить оплату проезда как за безналичный, так и за наличный расчет», — написал он в Telegram.
Глава региона призвал руководителей всех уровней принимать управленческие решения исключительно с учетом мнения граждан.
Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 февраля в общественном транспорте на маршрутах предприятия «Крымтроллейбус» больше не будут принимать наличную оплату, а у частных перевозчиков от нее откажутся уже в мае.
По словам главы комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Госсовета республики Оксаны Сацик, введение единой транспортной карты в Крыму — проект пилотный и еще будет совершенствоваться по результатам тестирования.
Министр транспорта республики Арсений Козловский пояснил, что внедрение новой транспортной карты направлено прежде всего на повышение безопасности пассажиров. Он также отметил, что использование транспортной карты будет экономически выгодным. Стоимость безналичного проезда ниже, чем при оплате наличными, а при пополнении карты на фиксированную сумму пассажир получает большее количество поездок.
При этом на начальном этапе запуска пилотного проекта крымчане могут купить транспортные карты на всех автостанциях «Крымавтотранса», уточнила глава комитета. Среди доступных номиналов: 300, 600, 900 рублей. Также есть вариант за 3000 рублей — на 100 поездок.