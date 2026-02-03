В Ростове выяснили, кто разобрал детскую площадку в парке Фрунзе

В Ростове-на-Дону нашли людей, которые демонтировали детскую площадку в парке имени Фрунзе в Пролетарском районе. Об этом рассказал глава района Зураб Киладзе в своем Telegram-канале.
— Все участники были доставлены в полицию. Там они дали показания, и на них составили протоколы об административных правонарушениях, — написал он.
Задействованные в похищении лица были доставлены в полицию. Фото: Зураб Киладзе.
Глава района рассказал, что днем рабочие приехали разбирать покрытие. Они предъявили доверенность, выданную подрядчиком. Эта же компания ранее устанавливала площадку, но качество работ оказалось неудовлетворительным. Экспертиза подтвердила низкое качество.
Зураб Киладзе сообщил, что подрядчик не устранил нарушения, а демонтировал площадку. По его словам, районные власти надеются, что правоохранительные органы и суд оценят ситуацию. К теплому сезону для детей планируют установить новую площадку.
