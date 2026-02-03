ВОЗ: почти 40% опухолей можно предотвратить путем коррекции поведения пациентов

Как отмечают эксперты, доля потенциально предотвратимых случаев развития рака заметно различалась для разных типов опухолей, а также для разных регионов Земли и представителей сильного и слабого пола. В частности, для мужчин этот показатель составляет около 45,4%, тогда как для женщин — всего 29,7%, при этом наибольшее число предотвратимых случаев развития рака было выявлено среди мужчин из стран Восточной Азии (57,2%), тогда как в странах Латинской Америки этот показатель был вдвое ниже (28,1%).