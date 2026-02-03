ВОЗ: почти 40% опухолей можно предотвратить путем коррекции поведения пациентов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Эксперты ВОЗ и Международного агентства по изучению рака (IARC) выяснили, что почти 40% случаев развития 36 типов злокачественных опухолей можно предотвратить путем отказа от вредных привычек, коррекции диеты и более активной борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями. Это позволило бы сократить число ежегодно выявляемых новообразований на 7,1 млн, пишут ученые в статье в журнале Nature Medicine.
«Рак остается главной причиной смертей людей по всему миру, причем значительную часть случаев его развития можно предотвратить. Мы всесторонне оценили то, как три десятка факторов риска, поддающихся коррекции, влияют на развитие 36 разновидностей опухолей в 185 странах — участницах ООН. Эти расчеты показали, что около 7,1 млн из 18,7 млн ежегодно фиксируемых случаев развития рака можно предотвратить», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришел коллектив медиков под руководством заместителя главы эпидемиологического отделения IARC Изабеллы Сурьоматарам при всестороннем изучении данных, собранных в рамках глобального проекта Global Burden of Disease (GBD). Его ведут ВОЗ, IHME и фонд Билла и Мелинды Гейтс с 1990 года для отслеживания трендов, влияющих на мировое здравоохранение. В эту статистику входила и информация о случаях развития рака, а также вредных привычках и инфекциях, пережитых пациентами.
Используя эти сведения, ученые проанализировали то, как три десятка «модифицируемых факторов риска», в том числе вредные привычки, малоподвижный образ жизни, опасная работа и неправильная диета, а также вирусные и бактериальные инфекции, влияли на развитие 36 самых распространенных вариаций злокачественных опухолей. Эти расчеты показали, что значительную часть случаев развития опухолей, почти 40% из них, можно предотвратить путем изменений в стиле жизни и диете пациентов.
Как отмечают эксперты, доля потенциально предотвратимых случаев развития рака заметно различалась для разных типов опухолей, а также для разных регионов Земли и представителей сильного и слабого пола. В частности, для мужчин этот показатель составляет около 45,4%, тогда как для женщин — всего 29,7%, при этом наибольшее число предотвратимых случаев развития рака было выявлено среди мужчин из стран Восточной Азии (57,2%), тогда как в странах Латинской Америки этот показатель был вдвое ниже (28,1%).
Эти различия, по мнению ученых, связаны с разной распространенностью вредных привычек среди мужчин и женщин, а также с особенностями стиля жизни в разных регионах мира. Также ученые обнаружили, что примерно 11,5% случаев развития потенциально предотвратимых опухолей были связаны с двумя инфекциями — папилломавирусом и микробом Helicobacter pylori, которые способствуют развитию рака шейки матки и рака желудка. Вместе с раком легких, на долю этих трех форм опухолей приходится около половины потенциально предотвратимых новообразований, что подчеркивает важность борьбы с этими патогенами и курением, подытожили ученые.
О дне борьбы с раком.
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он был провозглашен «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» и необходим для повышения знаний о раке, а также привлечения внимания к проблемам выявляемости и лечения онкозаболеваний.