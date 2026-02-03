Ричмонд
Жительнице Башкирии спасатели помогли снять кольцо с опухшего пальца

В Башкирии спасатели сняли с руки женщины впившееся в палец украшение.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели Башкирии помогли жительнице Белорецка, у которой на руке застряло кольцо. У 45-летней женщины из-за сильного отека пальца золотое украшение впилось в кожу и не снималось.

Сотрудники республиканского госкомитета по ЧС аккуратно освободили палец. Благодаря их слаженным действиям, женщине удалось избежать необходимости обращаться за медицинской помощью.

В пресс-службе ведомства напомнили всем жителям республики, что важно носить украшения с осторожностью. При возникновении подобных ситуаций они настоятельно рекомендуют не медлить и сразу звать на помощь специалистов.

