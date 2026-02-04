Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Слуцкая провела мастер-классы «на кухне» и на льду в Петербурге

Российская фигуристка Ирина Слуцкая провела кулинарный мастер-класс для журналистов, а затем вышла на лед и провела еще один мастер-класс, в этот раз — по фигурному катанию. Экс-фигуристка приготовила «пп-оливье». Без картофеля и с минимумом майонеза.

22

Главными темами встречи стали правильное питание, выстраивание правильных отношений с едой и поддержание фигуры.

Слуцкой было сложно похудеть, когда она в сорок лет родила третьего ребёнка. Фигуристка чувствовала, что устала от занятий спортом, хотя позже поняла, что слишком расслабилась и все же решила похудеть. Тогда она впервые попробовала заняться теннисом — и сильно втянулась.

При помощи врачей и тренировок Ирина Слуцкая похудела, стала чувствовать себя обновленной и снова полна сил.

Чемпионка Европы рассказала и о своих отношениях с дочерью: она учит маму культуре питания. Дочь пошла по ее стопам и сейчас тоже участвует в чемпионате России среди юниоров и работает над поддержанием веса вместе с нутрициологом-психологом.