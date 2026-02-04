Фигуристка Слуцкая провела мастер-классы «на кухне» и на льду в Петербурге

Слуцкой было сложно похудеть, когда она в сорок лет родила третьего ребёнка. Фигуристка чувствовала, что устала от занятий спортом, хотя позже поняла, что слишком расслабилась и все же решила похудеть. Тогда она впервые попробовала заняться теннисом — и сильно втянулась.