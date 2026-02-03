На курортах Кубани зафиксировали подъем воды в реках

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на большей части края продолжаются дожди и снег, сопровождающиеся понижением температуры и образованием гололеда. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в предгорных районах и на Черноморском побережье. По его поручению муниципалитетам предписано подготовить пункты временного размещения населения и системы оповещения. До конца зимы в регионе будет работать оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, особое внимание будет уделено обеспечению бесперебойного теплоснабжения социальных объектов и содержанию дорожной сети.