Врач Новиков объяснил, на что может указывать шелушение кожи

Внешние признаки, такие как шелушение кожи, борозды на ногтях или покраснение глаз, могут сигнализировать о серьезных заболеваниях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил врач-терапевт Александр Новиков.
По его словам, постоянная сухость и шелушение кожи могут говорить о дефиците витаминов, железа или проблемах с щитовидной железой. Желтоватый оттенок кожи и белков глаз часто указывает на необходимость проверки печени. Бледность может быть признаком анемии, а не только усталости.
Врач отметил, что повышенная ломкость ногтей и выпадение волос нередко связаны с нехваткой железа или витаминов, а также с заболеваниями щитовидной железы. Поперечные борозды на ногтях могут появляться после сильного стресса или перенесенной болезни. Изменение цвета ногтей иногда свидетельствует о возможных проблемах с легкими, сердцем или печенью.
Новиков добавил, что постоянные мешки под глазами и отечность могут быть проявлением хронических проблем с почками или щитовидной железой. Покраснение глаз без признаков инфекции иногда связано с аутоиммунными или эндокринными нарушениями. Внезапная потеря веса может сопровождать онкологические или эндокринные заболевания, а сутулость и шаткая походка — быть признаками хронической боли, депрессии или неврологических проблем.
