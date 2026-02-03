Врач Новиков объяснил, на что может указывать шелушение кожи

Новиков добавил, что постоянные мешки под глазами и отечность могут быть проявлением хронических проблем с почками или щитовидной железой. Покраснение глаз без признаков инфекции иногда связано с аутоиммунными или эндокринными нарушениями. Внезапная потеря веса может сопровождать онкологические или эндокринные заболевания, а сутулость и шаткая походка — быть признаками хронической боли, депрессии или неврологических проблем.