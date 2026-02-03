Аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля: кадры замерзших улиц

37
Очень морозная погода сохранится еще три дня. В связи с этим оранжевое предупреждение об аномально холодной погоде продлено на период с 4 по 6 февраля. Цены на такси в Москве утром выросли вдвое. Также скорректировали работу системы отопления.
Очень морозная погода сохранится еще три дня. В связи с этим оранжевое предупреждение об аномально холодной погоде продлено на период с 4 по 6 февраля. Цены на такси в Москве утром выросли вдвое. Также скорректировали работу системы отопления.
Очень морозная погода сохранится еще три дня. В связи с этим оранжевое предупреждение об аномально холодной погоде продлено на период с 4 по 6 февраля. Цены на такси в Москве утром выросли вдвое. Также скорректировали работу системы отопления.