Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование ДТП с 4 погибшими

В надзорном ведомстве следят за установлением причин аварии с четырьмя погибшими.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии контролирует расследование страшной аварии, которая произошла сегодня, 3 февраля, вечером в Белебеевском районе. По предварительным данным, на 27-м километре дороги Белебей — Аксаково — Аксеново столкнулись «Лада Гранта» и грузовик КАМАЗ.

В результате этого столкновения погибли все четверо, кто находился в легковом автомобиле: водитель и три его пассажира.

— Для координации действий всех служб на место происшествия выехал заместитель Белебеевского межрайонного прокурора Михаил Григорьев, — пояснили в пресс-службе.

Прокуратура внимательно следит за ходом установления всех обстоятельств и причин этой аварии, заключили в ведомстве.

