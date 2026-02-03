В Ростове в ночь на 4 февраля перекроют участки улиц для уборки снега

В Ростове-на-Дону с 22:00 3 февраля до 05:00 4 февраля 2026 года на нескольких улицах поэтапно введут временные ограничения движения из-за уборки снега. Такая информация появилась на сайте администрации города.
— Убедительная просьба к водителям заранее планировать маршруты и пользоваться объездными путями, — говорится в сообщении.
Ограничения затронут, в частности, проспект Нагибина (от Ларина до Нансена), проспект Королева (от Комарова до Неклиновской), Малиновского (от Всесоюзной до Дорожной) и проспект Стачки (от Малиновского до Пескова). Также в список вошли улицы Армянская, Бодрая, Беляева, Нижегородская, Нозадзе и ряд улиц в районе Линий.
Напомним, 2 февраля в Ростове-на-Дону прошел сильный снегопад. Вечером город стоял в пробках, а дорожная обстановка оставалась сложной до поздней ночи.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.