Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в ночь на 4 февраля перекроют участки улиц для уборки снега

В Ростове готовятся к ночной уборке снега и вводят ограничения движения на ряде улиц.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с 22:00 3 февраля до 05:00 4 февраля 2026 года на нескольких улицах поэтапно введут временные ограничения движения из-за уборки снега. Такая информация появилась на сайте администрации города.

— Убедительная просьба к водителям заранее планировать маршруты и пользоваться объездными путями, — говорится в сообщении.

Ограничения затронут, в частности, проспект Нагибина (от Ларина до Нансена), проспект Королева (от Комарова до Неклиновской), Малиновского (от Всесоюзной до Дорожной) и проспект Стачки (от Малиновского до Пескова). Также в список вошли улицы Армянская, Бодрая, Беляева, Нижегородская, Нозадзе и ряд улиц в районе Линий.

Напомним, 2 февраля в Ростове-на-Дону прошел сильный снегопад. Вечером город стоял в пробках, а дорожная обстановка оставалась сложной до поздней ночи.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.