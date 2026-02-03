Ричмонд
Гериатр Прощаев заявил о негативном влиянии отсутствия стресса на мозг

Эксперт Кирилл Прощаев заявил, что мозг нуждается в регулярной стимуляции как позитивными, так и негативными импульсами извне.

Источник: Аргументы и факты

Полное отсутствие стресса может быть так же вредно для здоровья мозга, как и его хроническая форма. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил врач-гериатр Кирилл Прощаев.

По его словам, кратковременный стресс является нормальной физиологической реакцией и даже обостряет память, внимание и мышление. Опасность представляет дистресс — чрезмерный или длительный стресс, который превышает адаптационные возможности человека.

Эксперт пояснил, что мозг нуждается в регулярной стимуляции как позитивными, так и негативными импульсами извне. Отсутствие стресса лишает мозг необходимой тренировки, что вредит когнитивному здоровью. Способность различать противоположные ощущения и эмоции является естественной частью функционирования организма, которая поддерживает мозг в активном состоянии.

Ранее психолог Анастасия Мироненко заявила, что беспорядок в доме может стать источником стресса.