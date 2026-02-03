Юрий Слюсарь поручил Минтрансу назвать причины дорожных сбоев после снегопада

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил Минтрансу за неделю детально разобрать, почему во время снегопада в Ростове и на ключевых направлениях возникли заторы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале по итогам оперативного совещания.