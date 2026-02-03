Ричмонд
Юрий Слюсарь поручил Минтрансу назвать причины дорожных сбоев после снегопада

Губернатор поручил за неделю разобрать сбои на дорогах после снегопада.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил Минтрансу за неделю детально разобрать, почему во время снегопада в Ростове и на ключевых направлениях возникли заторы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале по итогам оперативного совещания.

— Необходимо пошагово разобрать все ошибки, выяснить, почему не сработали регламенты, и определить персональную ответственность, — написал Юрий Борисович.

По словам главы региона, за сутки выпало более 40% месячной нормы осадков. На уборку дорог направили 514 единиц техники, использовали противогололедные материалы. На базе Минтранса работала диспетчерская служба для оперативного реагирования.

Юрий Слюсарь также поручил проработать регламенты на период снегопадов, в том числе по движению большегрузов, и заранее привлекать спецтехнику — например, тягачи для помощи фурам на проблемных участках и подъемах.

