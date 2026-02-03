Редчайшие морские черепахи Земли оказались очень чувствительны к шуму кораблей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив экологов впервые измерил остроту слуха атлантических ридлей, самого небольшого и редкого вида морских черепах в Атлантике, который находится под угрозой вымирания. Замеры показали, что эти рептилии очень чувствительны к шуму винтов кораблей и другим антропогенным звукам, сообщила пресс-служба Американского физического института (AIP).
«Проведенные нами замеры показывают, что пик чувствительности слуха этого вида черепах приходится на ту же низкочастотную часть спектра, что и шум, вырабатываемый кораблями или промышленными предприятиями. Открытие этого поможет нам понять, как антропогенный шум влияет на работу органов чувств этих вымирающих рептилий», — заявил научный сотрудник Университета Дьюка в Дареме (США) Чарльз Мурхэд, чьи слова приводит пресс-служба AIP.
Как отмечают ученые, атлантические ридлеи (Lepidochelys kempii) представляют собой самый маленький вид морских черепах, который в прошлом был широко распространен в прибрежных регионах Мексиканского залива, а также атлантического побережья современных Соединенных Штатов. К началу 1990 годов их популяция сократилась на 99,4% по сравнению с серединой XX века в результате разорения кладок яиц и частого попадания черепах в рыболовные сети.
Для спасения атлантических ридлей от вымирания США и другие страны Мексиканского залива уже несколько десятилетий предпринимают ряд мер, помогающих этим рептилиям выживать и реже становиться жертвами деятельности человека. Одной из таких антропогенных угроз является низкочастотный шум, вырабатываемый двигателями кораблей, промышленными предприятиями и прочими объектами инфраструктуры.
Для оценки влияния этих шумов на поведение черепах исследователи провели серию опытов, в рамках которых исследователи прикрепили к головам нескольких ридлей специальные неинвазивные датчики, отслеживавшие активность в их слуховых нервах. Используя эти сенсоры, экологи проследили за тем, насколько хорошо черепахи воспринимали громкие и едва слышные звуки в диапазоне частот от 50 до 1600 герц.
Эти замеры показали, что атлантические ридлеи лучше всего слышат низкочастотные звуки с частотой порядка 300 герц, после чего острота их слуха начинает быстро снижаться. На этот же диапазон частот приходится и значительная часть звуков, вырабатываемых двигательными установками кораблей и предприятиями промышленности, что делает данных черепах особенно чувствительными к данной форме антропогенных шумов. Это необходимо учитывать при наблюдениях за ридлеями и проработке новых мер по их спасению, подытожили ученые.