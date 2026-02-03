Редчайшие морские черепахи Земли оказались очень чувствительны к шуму кораблей

Эти замеры показали, что атлантические ридлеи лучше всего слышат низкочастотные звуки с частотой порядка 300 герц, после чего острота их слуха начинает быстро снижаться. На этот же диапазон частот приходится и значительная часть звуков, вырабатываемых двигательными установками кораблей и предприятиями промышленности, что делает данных черепах особенно чувствительными к данной форме антропогенных шумов. Это необходимо учитывать при наблюдениях за ридлеями и проработке новых мер по их спасению, подытожили ученые.