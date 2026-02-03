Эксперты назвали три ошибки, которые могут привести к поломке двигателя

Три ошибки автовладельцев могут привести к преждевременному износу и дорогостоящему ремонту двигателя машины. Об основных причинах поломок рассказали автоэксперты в беседе с «Лентой.ру».
По их словам, одной из распространенных ошибок является использование низкокачественного или неподходящего топлива. Заправка бензином с октановым числом ниже рекомендованного провоцирует детонацию. Это вызывает ударные нагрузки, ускоряющие износ ключевых компонентов двигателя.
Еще одной проблемой эксперты назвали эксперименты с моторными маслами. Использование контрафактных составов или непроверенных продуктов часто приводит к выходу двигателя из строя.
Регулярный перегрев мотора также считается верным способом приблизить капитальный ремонт. К нему ведет пренебрежение чисткой радиатора, использование воды вместо антифриза или несвоевременное обслуживание системы охлаждения. Последствиями становятся деформация головки блока цилиндров и смешивание технических жидкостей. Стоимость полного ремонта в таком случае оценивается в сотни тысяч рублей, в то время как профилактическая мойка радиатора обходится значительно дешевле.
Ранее эксперт Константин Ершов заявил, что удаленный запуск мотора может ускорить износ аккумулятора.