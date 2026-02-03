Эксперты назвали три ошибки, которые могут привести к поломке двигателя

Регулярный перегрев мотора также считается верным способом приблизить капитальный ремонт. К нему ведет пренебрежение чисткой радиатора, использование воды вместо антифриза или несвоевременное обслуживание системы охлаждения. Последствиями становятся деформация головки блока цилиндров и смешивание технических жидкостей. Стоимость полного ремонта в таком случае оценивается в сотни тысяч рублей, в то время как профилактическая мойка радиатора обходится значительно дешевле.