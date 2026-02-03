Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину

Обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге заключили под стражу.

Источник: Аргументы и факты

Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге признал вину, его заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«03.02.2026 ему предъявлено обвинение, вину признал», — сказано в публикации.

Октябрьский суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу фигуранта дела до 31 марта.

Согласно версии следствия, 30 января обвиняемый находился в автомобиле с ранее знакомым ребенком. На почве внезапно возникших неприязненных отношений он нанес мальчику не менее одного удара кулаком в голову. В результате ребенок скончался. Впоследствии его тело обнаружили в водоеме.