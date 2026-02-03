Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину

Согласно версии следствия, 30 января обвиняемый находился в автомобиле с ранее знакомым ребенком. На почве внезапно возникших неприязненных отношений он нанес мальчику не менее одного удара кулаком в голову. В результате ребенок скончался. Впоследствии его тело обнаружили в водоеме.