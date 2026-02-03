Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Repubblica: в Италии хотят вернуть прежний вид фреске ангела с лицом Мелони

По инициативе главы прихода римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина изображение приведут к тому виду, который был в оригинальной версии 2000 года, отмечают журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Ватикан намерен вернуть первоначальный облика фрески с изображением ангела в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина, который после реставрации стала похож на премьер-министра Италии Джорджи Мелони, пишет газета Repubblica.

C инициативой привести произведение в первоначальный вид выступил глава прихода монсеньор Даниэле Микелетти. Отмечается, что два ангела, один из которых напоминает Мелони, окружают бюст короля Умберто II Савойского, их изображения появились в 2000 году. Так как это изображение современное, оно не попадает в разряд произведений культурного наследия, находящихся под охраной, говорится в статье.

Отмечается, что сейчас по инициативе главы Минкульта Италии Алессандро Джули проводятся архивные исследования, касающиеся документации по оформлению капеллы Распятия, где в 2000 году была создана эта работа.

По данным издания, последнюю реставрацию проводит непрофессиональный специалист, работы были завершены в конце 2025 года. Черты лица Мелони ангел приобрел еще в декабре, однако скандал вокруг изображения случился на прошлой неделе.

Отметим, бюст короля Умберто II Савойского, который правил всего месяц после Второй мировой войны, до упразднения монархии в Италии в результате референдума, был установлен по решению настоятеля церкви дона Пьетро Пинтуса в 1985 году, через два года после смерти короля. В 2000 году вокруг бюста появились ангелы, один из которых держит свиток с изображением Италии и теперь вызывает ассоциации с Мелони.

Ранее сообщалось, что сходство лика ангела на фреске в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина с премьер-министром Италии Джорджией Мелони вызвало интерес как со стороны столичной епархии, так и министерства культуры.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше