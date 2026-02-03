Repubblica: в Италии хотят вернуть прежний вид фреске ангела с лицом Мелони

Ватикан намерен вернуть первоначальный облика фрески с изображением ангела в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина, который после реставрации стала похож на премьер-министра Италии Джорджи Мелони, пишет газета Repubblica.
C инициативой привести произведение в первоначальный вид выступил глава прихода монсеньор Даниэле Микелетти. Отмечается, что два ангела, один из которых напоминает Мелони, окружают бюст короля Умберто II Савойского, их изображения появились в 2000 году. Так как это изображение современное, оно не попадает в разряд произведений культурного наследия, находящихся под охраной, говорится в статье.
Отмечается, что сейчас по инициативе главы Минкульта Италии Алессандро Джули проводятся архивные исследования, касающиеся документации по оформлению капеллы Распятия, где в 2000 году была создана эта работа.
По данным издания, последнюю реставрацию проводит непрофессиональный специалист, работы были завершены в конце 2025 года. Черты лица Мелони ангел приобрел еще в декабре, однако скандал вокруг изображения случился на прошлой неделе.
Отметим, бюст короля Умберто II Савойского, который правил всего месяц после Второй мировой войны, до упразднения монархии в Италии в результате референдума, был установлен по решению настоятеля церкви дона Пьетро Пинтуса в 1985 году, через два года после смерти короля. В 2000 году вокруг бюста появились ангелы, один из которых держит свиток с изображением Италии и теперь вызывает ассоциации с Мелони.
Ранее сообщалось, что сходство лика ангела на фреске в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина с премьер-министром Италии Джорджией Мелони вызвало интерес как со стороны столичной епархии, так и министерства культуры.