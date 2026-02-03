Repubblica: в Италии хотят вернуть прежний вид фреске ангела с лицом Мелони

Отметим, бюст короля Умберто II Савойского, который правил всего месяц после Второй мировой войны, до упразднения монархии в Италии в результате референдума, был установлен по решению настоятеля церкви дона Пьетро Пинтуса в 1985 году, через два года после смерти короля. В 2000 году вокруг бюста появились ангелы, один из которых держит свиток с изображением Италии и теперь вызывает ассоциации с Мелони.