В Нижнем Новгороде хозяйка салона красоты заказала расправу над блогером

В Нижнем Новгороде полицейские задержали двух женщин и мужчину, обвиняемых в подготовке заказного убийства блогерши. Соответствующей информацией в своем Telegram-канале поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее информации, местная предпринимательница решила расправиться с женщиной-блогером, которая занимается съемкой обзоров на работу салонов красоты. При пособничестве своей знакомой она нашла киллера, передала ему необходимые сведения и деньги для совершения преступления.
Правоохранители получили сведения о готовящейся расправе. Совместно со следователями и сотрудниками Росгвардии они провели операцию по задержанию подозреваемых.
В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли средства связи, носители информации, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении задержанных суд избрал разные меры пресечения.
«Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 33 и 105 УК РФ… Проводятся мероприятия по документированию и выявлению всех фактов и соучастников противоправной деятельности», — заключила Ирина Волк.
