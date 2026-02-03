Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде хозяйка салона красоты заказала расправу над блогером

В Нижнем Новгороде полицейские задержали двух женщин и мужчину, обвиняемых в подготовке заказного убийства блогерши.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнем Новгороде полицейские задержали двух женщин и мужчину, обвиняемых в подготовке заказного убийства блогерши. Соответствующей информацией в своем Telegram-канале поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее информации, местная предпринимательница решила расправиться с женщиной-блогером, которая занимается съемкой обзоров на работу салонов красоты. При пособничестве своей знакомой она нашла киллера, передала ему необходимые сведения и деньги для совершения преступления.

Правоохранители получили сведения о готовящейся расправе. Совместно со следователями и сотрудниками Росгвардии они провели операцию по задержанию подозреваемых.

В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли средства связи, носители информации, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении задержанных суд избрал разные меры пресечения.

«Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 33 и 105 УК РФ… Проводятся мероприятия по документированию и выявлению всех фактов и соучастников противоправной деятельности», — заключила Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в убийстве 36-летней жительницы Дагестана.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше